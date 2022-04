Glaspalast

02.04.2022

Verführung und Grauen: Martin Eders Kunst im Augsburger Glaspalast

Das Bild „Possession“ vereint viele typische Motive und Sphären, die immer wieder in Martin Eders Werk aufleuchten.

Plus Der Maler Martin Eder schlittert in Halle 1 im Augsburger Glaspalast auf spiegelglattem Parkett. Er platziert Entzückendes und Aufreizendes an einander.

Von Rüdiger Heinze

„Was aber die Schönheit sei, daß weiß ich nit“ – so hat es Dürer festgehalten, der sich weiß Gott etliche Gedanken gemacht hat zu dem, was wir heute als Ästhetik betrachten. Und nachfolgende Generationen trafen auch nicht ins Ziel des Erkenntnisdrangs.

