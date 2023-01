Augsburger Philharmoniker feiern das Licht, die Luft, die Klarheit

Plus Die Augsburger Philharmoniker auf Expedition: Beim vierten Sinfoniekonzert erklang so gut wie nie gespielte Musik von Paul Hindemith und Bernhard Sekles.

Die Musikgeschichte hält Werke parat, mit denen „warm“ zu werden, nicht leicht fällt – frei nach Feruccio Busonis Satz: „Denn das weiß das Publikum nicht und mag es nicht wissen, dass, um ein Kunstwerk zu empfangen, die halbe Arbeit an demselben vom Empfänger selbst verrichtet werden muss.“