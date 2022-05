Phänomenal, die älteren Herren von Manfred Mann's Earth Band

Plus Über 500 Fans wollten Manfred Mann's Earth Band im Spectrum sehen. Fünf Musiker brennen ein musikalisches Feuerwerk ab.

Es war das erste große Comeback im Spectrum seit dem Ausbruch von Corona. Zwar waren kürzlich die beiden Konzerte von Hans Söllner mit rund 400 Fans auch schon gut besucht, doch Manfred Mann's Earth Band konnte dies toppen. Der Laden war voll bis unters Dach. Über 500 Leute waren gekommen um den bereits 81-jährigen Keyboarder und seine Crew zu sehen.