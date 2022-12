Konzert

vor 17 Min.

Raphaela Gromes spielt die Bälle zu

Plus Die Cellistin, in dieser Konzertsaison Artist in residence des Orchesters, überzeugt auch bei ihrem zweiten Auftritt, diesmal mit Tschaikowskys "Rokoko-Variationen".

Von Stefan Dosch Artikel anhören Shape

Der Programmtitel macht nicht viel Aufhebens – „Mozart“ –, warum auch anders, denn damit ist eigentlich alles gesagt, in diesem Fall aber doch nicht ganz: Tschaikowsky gab es auch noch zu hören beim Sonderkonzert der Augsburger Philharmoniker; und vor allem Raphaela Gromes, die junge, außergewöhnliche Cellistin bei ihrem zweiten Auftritt als Artist in residence in dieser Spielzeit – und nach ihrem bejubelten Dvorák-Konzert im Kongress am Park wohl nicht ganz unverantwortlich für den guten Publikumszuspruch im Goldenen Saal des Rathauses.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen