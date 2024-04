Konzert

Zauberhaftes Rendezvous mit Marialy Pacheco & Max Mutzke in Gersthofen

Plus Sänger Max Mutzke und Pianistin Marialy Pacheco in der Stadthalle Gersthofen – ein musikalischer Abend voller Gefühle, Leidenschaft und Fröhlichkeit.

Von Diana Zapf-Deniz

Einen grandiosen Abend bereiteten die Jazzpianistin Marialy Pacheco und Sänger Max Mutzke dem Publikum mit ihrem Programm „Unsere Nacht“ – ein Rendezvous von Jazz und Pop, ohne Band, zwei außergewöhnliche Künstler pur.

Max Mutzke & Marialy Pacheco bezaubern mit „Unsere Nacht“ in der Stadthalle Gersthofen

Die in Deutschland lebende Kubanerin Pacheco betritt die Bühne in einem nachtblauen Abendkleid voller Glitzer, verzaubert die Anwesenden mit ihrem bezaubernden Lächeln, setzt sich an den Flügel und zieht die Zuschauer mit ihrer Klavierkunst voller Lebensfreude und Tiefsinn sofort in den Bann. Mutzke bezieht das Publikum während des Konzertes immer wieder mit ein. Bei „Nimmst du mich in den Arm“ fordert er die Gäste auf, den Liebespartner, die „Open und Omen“, die Geschwister in den Arm zu nehmen und weist dabei auf die viel zu wenig gelebte Achtsamkeit hin. „Okay, da bewegt sich nix“, stellt er fest. Schmunzeln und Gelächter im Saal. Als er zu singen beginnt „Nimmst du mich in den Arm, nur so, als Freund?“ legen dann doch einige den Arm um die Menschen neben ihnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

