vor 18 Min.

Errdeka hat sein großes Heimspiel

Plus Inmitten der anreisenden Promi-Programms präsentiert Augsburgs Rap-Star Errdeka sein neues Album bei den Konzerten auf der Freilichtbühne. Es ist, nach großer Krise, ein doppelt bedeutungsvoller Karriere-Moment.

Von Wolfgang Schütz

Deutschen Star-Indie-Rock mit Tocotronic, arrivierte bayerische Liedermacher-Musik mit Haindling, nostalgischen 80er-Elektropop mit Alphaville … – und mitten hinein in den bunten Promi-Reigen bei den diesjährigen Konzerten auf der Freilichtbühne knallt er. Und zwar mit großem Aufschlag. Darum sitzt Raphael Endraß neben seinem Brotberuf als Grafikdesigner in einer Augsburger Agentur, gerade noch sehr viel und sehr tief in Bandproben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

