Kunst

08:24 Uhr

Die Spur der Sklaverei führt nach Augsburg

„4,578 (4.578)“ – so heißt der Titel des Wandteppichs von Veronica Jackson, der jetzt in Augsburg im Museum aus dem Schrank fällt.

Plus In unserer neuen Serie „Werk der Woche“ stellen wir ein Kunstwerk vor, das die Begegnung lohnt. Den Auftakt macht ein Teppich im Fugger- und Welser-Museum. Er erinnert an ein grausames Kapitel der Geschichte.

Von Veronika Lintner

So ein Teppich kann eine Stolperfalle sein. Da genügt ein kleiner Knick im Stoff, ein falscher Schritt an der Kante und der Tollpatsch, der eben noch in den Himmel geguckt hat, fällt über seine zwei linken Füße. Allerdings über diesen Teppich, von dem hier die Rede ist, stolpern vor allem – die Gedanken. Wer diesen Stoff sieht, ihn mustert und liest, der stutzt. Dieser Teppich erzählt eine Geschichte der Sklaverei. Und die Spur dieses Unrechts führt nach Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen