Lesung in der Augsburger Synagoge: Auch in "Turmgold" ruht die dunkle Vergangenheit nicht

Der Autor Peter Grandl stellt in der Augsburger Synagoge seinen aktuellen Roman vor. Und bezieht unmissverständlich Stellung.

"Zehn kleine Zappelmänner kriechen ins Versteck. Zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg." Ein Kinderreim, nur dass hier die Kleinen nicht im Wald spielen, sondern durch einen dunklen Schacht kriechen. Er führt in die unterirdischen Geschosse eines Turms. Und die kleine Maja weiß: "Wenn wir hierbleiben, bringen uns die bösen Männer um."

Die bösen Männer sind in Peter Grandls Roman "Turmgold" zwei Nazis. Deshalb findet Grandls Lesung in der Augsburger Synagoge auch im Rahmen der "Internationalen Wochen gegen Rassismus" statt. "Turmgold" vorausgegangen war der Band "Turmschatten". Bis 2026 möchte Grandl den dritten Band, betitelt "Turmerbe", verfassen, zudem soll es noch einen Band zur Vorgeschichte geben.

Peter Grandl springt vom Heute ins Gestern und zurück

Grandl, der in München aufwuchs, erklärt, wie er auf die Idee zur "Turm"-Trilogie gekommen ist: "Meine Großväter waren überzeugte Nazis. Als Kind habe ich oft gehört, wie sie im Alleingang die Russen bei Stalingrad besiegt haben." Deshalb ist es sein Ziel, "junge Leute auf dem Schulhof zu erreichen", indem er in Geschichten das aktuelle Zeitgeschehen mit dem Holocaust in Verbindung bringt. Und so verschränkt Grandl in den "Turm"-Romanen das Heutige mit dem Gewesenen, führt vom Jahr 2020 zurück in das Jahr 1943, von München in ein Dorf in Polen.

Den namensgebenden Turm gibt es. Er steht in München-Harlaching, dort haben Experten tatsächlich nach "Nazigold" und Kunstschätzen gesucht. In Grandls Buch ist es ein AfD-Mann, der sich daran bereichern möchte und einen Putsch der Reichsbürger unterstützt. Grandl erzählt anlässlich seiner Lesung, dass Kritiker solch einen Putsch als Blödsinn tituliert hätten, bis es kurz nach der Buchveröffentlichung 2022 tatsächlich zu Razzien bei Reichsbürgern kam.

Thriller "Turmgold": Der Nazi, der zum "Verräter" wurde

Im ersten Band hat Shalevit, die in Band zwei Leiterin eines jüdischen Kindergartens ist, einen Anschlag auf eine jüdische Gemeinde zu vereiteln. Denn einer der Nazis, Karl Rieger, hatte sich in Shalevit verliebt. Rieger lebt nun unter neuer Identität als Vergolder, während sein ehemaliger Kamerad Rache am "Verräter" Rieger geschworen hat, indem er Shalevit und die Kinder in seine Gewalt bringen will …

Grandls Thriller sollen verfilmt werden, im Frühjahr 2024 wird "Turmschatten", so ist es vorgesehen, im Fernsehen laufen. In den Rollen werden unter anderem Heiner Lauterbach, Desiree Nosbusch und Klaus Steinbacher zu sehen sein. Im kommenden Jahr soll es auch noch einen weiteren Thriller von Peter Grandl geben, der Titel steht schon fest: "Höllenfeuer". In dem geht es allerdings nicht um Nazis, sondern um Islamisten.