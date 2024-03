Literatur

Fieberträume und ferne Planeten: Dieter Riekens neues Science-Fiction-Buch

Plus "Zweimal langsamer wie du ...": Dieter Riekens Erzählungen handeln von Fieberträumen, von Nord und Süd und fernen Planeten. George Clooney gibt ein Gastspiel.

Von Bernd Hohlen

Angstträume, Fieberträume, Schlaflosigkeit und Fluchtreflexe, mal Richtung Süden, dann nach Norden und "up in the sky", also hoch zum Planeten "Tau Ceti F". Das sind die wiederkehrenden Motive in diesen zwei Novellen und einer Kurzgeschichte des Augsburger Science-Fiction-Autors Dieter Rieken.

In "Zweimal langsamer wie du …" stecken zwei neue Novellen von Rieken

In der titelgebenden Geschichte "Zweimal langsamer wie du ..." tauchen Figuren auf, die bereits in seinem 2020 erschienen Roman "Land Unter" eine entscheidende Rolle spielten: Tine, die Kirstin Tammen heißt, und Holger Tammen, "Hose" genannt. Tine, die im Filmgeschäft arbeitet, erlebte in "Land Unter" die Überschwemmung ihrer Heimat Ostfriesland. Die Klimakrise hat die deutsche und niederländische Küste verschwinden lassen. Nun ist sie nach Italien gereist. In ein Haus, das ihre Eltern 2052 in den Marken gekauft haben. Sie braucht Erholung und Abstand. Tine muss aber erkennen, dass die Klimakrise überall wütet. Die Marken sind wie Ostfriesland eine Küstenregion. Die Stadt Pesaro mit ihren 100.000 Einwohnern ist bereits in den Fluten verschwunden. Je mehr Katastrophe, umso behutsamer scheint der Autor mit seinen Figuren umzugehen. Ohne Liebe ist alles nichts.

