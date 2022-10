Ausstellung

06:05 Uhr

Kleine Häuschen mit großem Anspruch

Plus Der Bildhauer und Architekt Friedrich Brenner beschäftigt sich schon lange damit, wie auf wenig Raum gut gelebt werden kann. Das Maximilianmuseum zeigt dessen Tiny Houses.

Von Angela Bachmair

Das kleine Format hat es Friedrich Brenner seit jeher angetan. Der Künstler, in Augsburg seit Langem und weithin bekannt, selber ein zierlicher Mann, aber mit kräftigen Bildhauerhänden, schuf gern Objekte, die gerade mal ein paar Zentimeter Durchmesser haben – Medaillen, Schmuckmünzen und andere klitzekleine Reliefs. Kein Wunder, dass sich Brenner, der ein studierter Bildhauer und Medailleur, aber auch ein praktisch versierter Architekt ist, auf dem Feld des Bauens ebenfalls mit dem kleinen Format beschäftigt. Tiny Houses hat er für eine kleine Ausstellung im Maximilianmuseum entworfen, jene Behausungen von nur wenigen Quadratmetern Wohnfläche, die zurzeit so sehr in Mode sind, weil sie einen Gegenentwurf zum Flächen verschwendenden Luxuswohnen darstellen.

