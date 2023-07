Vortrag

Deutschland bräuchte mehr Friedenslogik

Auf der Straße ist schon oft der Frieden im Ukrainekrieg ein Thema gewesen, hier bei einer Friedensdemonstration in Augsburg im März 2022.

Plus Der Krieg Russlands bedroht nicht nur die Ukraine. Zu Ende geht er erst, wenn er für beide Seiten zu schmerzhaft wird, sagt Tobias Debiel bei der Vorstellung des nationalen Friedensgutachtens.

Von Stefanie Schoene

Der Militärlogik auch die Friedenslogik gegenüberstellen, das fordert Tobias Debiel. Er ist einer der führenden Friedensforscher Deutschlands und Mitherausgeber des Friedensgutachtens, das im Juni der Bundesregierung übergeben wurde. Zum Vortrag „Der Ukraine-Krieg und seine Folgen für die internationale Politik“ auf Einladung des Friedensbüros sowie der Augsburger Friedens- und Konfliktforscher hat er Analysen mitgebracht, die die nachrichtlichen Momentaufnahmen des Krieges einordnen.

Debiel ist Professor für Internationale Beziehungen und Entwicklungspolitik an der Universität Duisburg-Essen, einer, der in den Thinktanks der deutschen Politikberatung zu Hause ist. Das Friedensgutachten wird seit 1987 jährlich von vier Universitätslehrstühlen und Stiftungen für die Politik erstellt. Für die etwa 60 Interessierten in der Stadtbücherei schärft Debiel, moderiert von Janina Hentschel vom Präventionsbüro der Stadt Augsburg, den Blick fürs Ganze und warnt, auch die anderen bewaffneten Auseinandersetzungen der Welt sowie die neuen Entwicklungen im Süden der Welt nicht aus den Augen zu verlieren.

