Seien wir doch alle ein bisschen liederlich, findet Rüdiger Safranski

Plus Der Philosoph und Publizist spach in Augsburg über Thomas Manns „Zauberberg“ und das „Geheimnis der Zeit“.

Die Zahl der Romane, die man für wert halten würde, einmal im Jahr den Erläuterungen eines kundigen Interpreten über sie zu folgen, die Anzahl dieser Bücher dürfte überschaubar sein. Dass „Der Zauberberg“ von Thomas Mann zwingend auf die Liste gehört, beweisen seit Jahren die Gastvorträge der Zauberberg-Stiftung – eine Gründung von Klaus W. Jonas und seiner Frau – in Zusammenarbeit mit der Uni Augsburg. Namhafte Germanisten und Schriftsteller sprachen bisher über Thomas Manns kapitalen, 1924 erschienen Roman, jetzt war es Rüdiger Safranski, der im Rokokosaal der Regierung dem „Geheimnis der Zeit“ im „Zauberberg“ auf der Spur war.