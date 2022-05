Infos zum Mozartfest in Augsburg: Termine, Programm und Tickets

Das Mozartfest Augsburg findet 2022 vom 5. bis zum 28. Mai 2022 statt. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos rund um Termine, Programm und Tickets.

Das Augsburger Mozartfest geht 2022 in eine neue Runde. Die städtische Veranstaltungsreihe bietet unter dem Motto "State of the Art" den gesamten Mai über zahlreiche klassische Konzerte.

Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem der amerikanische Organist Cameron Carpenter, die britische Saxophonistin Jess Gillam oder auch das Danish String Quartet bestehend aus Rune Tonsgaard Sørensen, Frederik Øland, Asbjørn Nørgaard und Fredrik Schøyen Sjölin.

Welche weiteren Künstlerinnen und Künstler sind sonst noch beim Augsburger Mozartfest 2022 vertreten? Und wo lassen sich Tickets für die Veranstaltungen kaufen? Hier bekommen Sie die Antworten auf diese Fragen und erfahren alles Wichtige rund um Termine, Programm, Ticketkauf und Corona-Regeln beim Mozartfest Augsburg 2022.

Termine: Wann findet das Mozartfest Augsburg 2022 statt?

Das Augsburger Mozartfest findet in diesem Jahr im Zeitraum vom 5. bis zum 28. Mai 2022 statt. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Termine vom Mozartfest Augsburg 2022 mitsamt Veranstaltungsorten:

Donnerstag, 05. Mai 2022, 19.30 Uhr: Freistil 1 (Kleiner Goldener Saal)

Freitag, 06. Mai 2022, 19.30 Uhr: Freistil 2 (Kleiner Goldener Saal)

Samstag, 14. Mai 2022, 19.30 Uhr: Danish String Quartet (Kleiner Goldener Saal)

Sonntag, 15. Mai 2022, 18.00 Uhr: Cameron Carpenter (Kongress am Park)

Freitag, 20. Mai 2022, 19.30 Uhr: Avi Avital (Kleiner Goldener Saal)

Samstag, 21. Mai 2022, 20.00 Uhr: Hidalgo "Box-Salon" (Brechtbühne im Gaswerk)

Sonntag, 22. Mai 2022, 19.00 Uhr: Mozart " Krönungsmesse " (Kirche St. Ulrich )

" " (Kirche ) Freitag, 27. Mai 2022, 19.30 Uhr: Chamber Orchestra of Europe (Kongress am Park)

(Kongress am Park) Samstag, 28. Mai 2022, 19.30 Uhr: Jess Gillam (Kleiner Goldener Saal)

Programm: Das ist bei den Veranstaltungen des Augsburger Mozartfests 2022 geboten

Das Mozartfest 2022 hat ein umfangreiches musikalischen Programm. Hier erfahren Sie, was bei den verschiedenen Veranstaltungen geboten ist:

Freistil 1:

Wolfgang Amadeus Mozart (Klaviertrio G-Dur KV 564)

(Klaviertrio G-Dur KV 564) Ludwig van Beethoven (Klaviertrio c-Moll op. 1/3)

(Klaviertrio c-Moll op. 1/3) Dmitri Schostakowitsch (Symphonie Nr. 15 A-Dur - Version für Klaviertrio und Schlagwerk)

Freistil 2:

Ludwig van Beethoven (Septett Es-Dur op. 20)

(Septett Es-Dur op. 20) Gustav Mahler (Symphonie Nr. 1 D-Dur - Version für Kammerensemble)

Danish String Quartet:

Henry Purcell (Chacony in g minor)

(Chacony in g minor) Benjamin Britten (Quartet no. 2)

(Quartet no. 2) Wolfgang Amadeus Mozart (Es-Dur-Quartett KV 428)

Cameron Carpenter:

Johann Sebastian Bach (Goldberg-Variationen BWV 988 und Präludium)

(Goldberg-Variationen BWV 988 und Präludium) Johann Sebastian Bach (Fuge Es-Dur BWV 552)

(Fuge Es-Dur BWV 552) Cameron Carpenter (Improvisation – Symphony in 3 Movements)

Avi Avital (Bayerische Kammer­philharmonie):

Wolfgang Amadeus Mozart ( Violinkonzert Nr. 1 B-Dur KV 207)

( Nr. 1 B-Dur KV 207) Johann Sebastian Bach ( Violinkonzert a-Moll BWV 1041)

( a-Moll BWV 1041) Antonio Vivaldi ( Violinkonzert G-Dur "L‘estate" RV 315 - aus "Die vier Jahreszeiten")

( G-Dur "L‘estate" RV 315 - aus "Die vier Jahreszeiten") Avi Avital ("Avi’s Song" - aus "Avital meets Avital")

Paul Ben-Haim (Concerto for Strings op. 40)

Hidalgo "Box-Salon":

Musiktheater im Boxring für eine Sängerin, einen Pianist, zwei Boxer und einen Ringrichter (Lieder von John Dowland und Kurt Weill)

Mozart "Krönungsmesse":

Wolfgang Amadeus Mozart (Messe für Soli, Chor und Orchester C-Dur, KV 317 (" Krönungsmesse "))

(Messe für Soli, Chor und Orchester C-Dur, KV 317 (" ")) Wolfgang Amadeus Mozart (Epistelsonate zur " Krönungsmesse " C-Dur, KV 329)

(Epistelsonate zur " " C-Dur, KV 329) Wolfgang Amadeus Mozart ( Alma Dei creatoris - Offertorium für Soli, Chor und Orchester F-Dur, KV 277)

( creatoris - Offertorium für Soli, Chor und Orchester F-Dur, KV 277) Wolfgang Amadeus Mozart (Vesperae solennes de Dominica - für Soli, Chor und Orchester C-Dur, KV 321)

Chamber Orchestra of Europe:

Joseph Haydn (Sinfonie Nr. 22 Es-Dur "Der Philosoph" Hob. I:22)

(Sinfonie Nr. 22 Es-Dur "Der Philosoph" Hob. I:22) Domenico Cimarosa (Konzert für Oboe und Orchester c-Moll (Arr. von Arthur Benjamin nach Cembalosonaten von Domenico Cimarosa ))

(Konzert für Oboe und Orchester c-Moll (Arr. von nach Cembalosonaten von )) Jörg Widmann (Aria für Violine, Viola und elf Streicher)

(Aria für Violine, Viola und elf Streicher) Wolfgang Amadeus Mozart (Arien aus "Die Zauberflöte" KV 620 und " Don Giovanni " KV 527)

(Arien aus "Die Zauberflöte" KV 620 und " " KV 527) Wolfgang Amadeus Mozart (Sinfonie Nr. 28 C-Dur KV 200)

Jess Gillam:

Werke von Björk , Meredith Monk , Will Gregory, Kurt Weill , Philip Glass und Astor Piazzolla

Tickets: So kommen Sie an Eintrittskarten für das Mozartfest Augsburg 2022

Um an Tickets für das Mozartfest Augsburg 2022 zu gelangen, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können ihre Eintrittskarte entweder bequem online unter mozartstadt.de/mozartfest oder in der Vorverkaufsstelle in der Bürger- und Touristeninformation am Rathausplatz in Augsburg erwerben.

Darüber hinaus gibt es auch eine Tickethotline, die Sie unter der Nummer 01806-700 733 erreichen.

Preise: So viel kostet ein Ticket für das Mozartfest Augsburg 2022

Die regulären Kartenpreise für das Mozartfest Augsburg 2022 sehen wie folgt aus:

Kategorie 1: 45 Euro

Kategorie 2: 35 Euro

Schülerinnen und Schüler, Studierende, Arbeitslose, Schwerbehinderte und Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende erhalten jeweils eine Ermäßigung von 50 Prozent auf den Ticketpreis. DMG-Mitglieder bekommen 20 Prozent und Teilnehmer des Kundenbindungsprogramms "swa City – Meine swa" 1 Euro Ermäßigung auf ihre Eintrittskarte.

Corona: Regeln beim Mozartfest Augsburg 2022

Da Corona nach wie vor nicht aus unserem Leben verschwunden ist, wird auch beim Mozartfest Augsburg 2022 ein umfassendes Sicherheits- und Hygienekonzepten umgesetzt. Eine Maskenpflicht oder entsprechende 3G, 2G oder 2G+-Regelungen finden aber keine Anwendung.