Aufnahmestopp bei der Augsburger Tafel

Lokal, kurz und informativ: Der „Nachrichtenwecker“ begleitet Sie mit den wichtigsten Informationen aus der Stadt in den Tag – jeden Werktag ab 5 Uhr morgens.

Hören Sie jetzt die neue Folge "Nachrichtenwecker":

Wenn Ihnen der Player nicht angezeigt wird, dann klicken Sie bitte hier.

Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podimo: Hier hören Sie den "Nachrichtenwecker"

Den Podcast hören Sie sowohl auf unserer Internetseite als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder Podimo, dann können Sie dort ganz einfach nach dem "Nachrichtenwecker" suchen.

Im „Nachrichtenwecker“ hören Sie von Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens die wichtigsten Meldungen aus Augsburg und der Welt, kurz, informativ und seriös. Sie können den Podcast gleich nach dem Aufwachen abspielen, beim Frühstück, beim Zähneputzen, auf dem Weg zur Arbeit oder wann immer Sie möchten. Der "Nachrichtenwecker" begleitet Sie von nun an in den Tag.

Die Themen im Podcast: Nachrichten aus Augsburg

Der Podcast wird im Wechsel von den Redakteuren Manuel Andre, Lisa Pausch und Greta Prünster moderiert. Sie stellen die Themen zusammen, die in Augsburg wichtig sind und wichtig werden. Daneben geben Journalisten der Augsburger Allgemeinen einen Einblick in ihre Arbeit. Welche Neuzugänge verpflichtet der FC Augsburg und was passiert nachts in den Augsburger Museen? Die Redakteure berichten, wie sie recherchieren und zum Beispiel Skandale wie die Maskenaffäre aufgedeckt haben. Im "Nachrichtenwecker" erklären sie Zusammenhänge und ordnen die Themen des Tages ein.

Sollten Sie noch kein regelmäßiger Podcast-Hörer sein, erfahren Sie hier alles darüber, wie Sie in die Podcast-Welt einsteigen können. Viele Smartphones haben übrigens eine Podcast-App vorinstalliert, über die man alle Podcasts der Augsburger Allgemeinen hören kann.

Haben Sie Fragen zu dem Podcast oder wollen uns eine Themenanregung schicken? Dann schreiben Sie gern eine Mail an nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Alle Podcasts der Augsburger Allgemeinen

Wenn Sie neugierig geworden sind, hören Sie doch auch gern in unsere anderen Podcasts hinein.