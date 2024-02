Newspodcast

Großes Demo-Wochenende in Augsburg: „Demo gegen rechts“ und „Hand in Hand – der gesamte Mittelstand“

Von Lena Bammert

Auf Augsburg wartet ein Demonstrations-Wochenende: Am Freitag findet die Demonstration „Hand in Hand – der gesamte Mittelstand“ statt, von der sich der bayerische Bauernverband distanziert. Am Samstag folgt dann die „Demo gegen Rechts“, die wiederum von der Augsburger AfD kritisiert wird.

