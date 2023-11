Newspodcast

Israelische Flagge in Augsburg wird bald abgehängt +++ Böllerexplosion beim FCA-Spiel +++ Märchenstraße kommt zurück

Von Greta Prünster Artikel anhören Shape

Ein ohrenbetäubender Knall, elf Verletzte: Was bei einem Spiel des FC Augsburg passiert ist, darum geht es in dieser Folge. Außerdem klären wir, warum die Israel-Flagge am Rathaus bald abgehängt wird und welche beliebte Weihnachtsattraktion es in diesem Jahr wieder geben wird.

Themen folgen