Diebe brechen in Keller ein und stehlen Rad und E-Scooter

Zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Freitag, 0.30 Uhr, sind laut Polizeiangaben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Kellerraum in der Flurstraße in Oberhausen eingebrochen. Sie stahlen ein Fahrrad sowie einen E-Scooter. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch abgeklärt. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (nist)