Einparkender Seat wird von Anhänger gestreift

Weil ein Auto mit einem Anhänger in Oberhausen einen Seat gestreift hat und die Fahrt einfach fortsetzte, sucht die Polizei nun Zeugen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer war am Freitag mit seinem Anhänger für Pkws in der Eschenhofstraße in Oberhausen unterwegs, als er einen parkenden Seat touchierte und dennoch weiter fuhr. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Wie die Polizei mitteilt, parkte ein 47-jähriger Seat-Fahrer gegen 16 Uhr am Fahrbahnrand der Eschenhofstraße ein. Wenig später touchierte ein Anhänger, der laut Zeugenangaben von einem Mercedes G-Klasse gezogen worden war, den einparkenden Seat. Statt anzuhalten, fuhr der bislang Unbekannte weiter in Richtung Donauwörther Straße. Am Seat entstand ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Weitere Zeugenaussagen und Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (nist)