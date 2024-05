Saisonstart steht bevor: Bald öffnen in Augsburg die Freibäder

Die Freibad-Saison in Augsburg beginnt. Den Anfang unter den städtischen Bädern macht das Familienbad. Ein Überblick über die Öffnungszeiten.

Am Samstag, 11. Mai, ist es soweit: Dann öffnet das erste städtische Freibad in Augsburg seine Pforten. Den Anfang macht das Familienbad in der Schwimmschulstraße. Geöffnet ist das Freibad am Plärrer dann täglich von 11 bis 19 Uhr. Ab 1. Juni ist dann länger geöffnet, täglich von 9 bis 20 Uhr und immer donnerstags immer donnerstags kann dann bereits ab 7 Uhr geschwommen werden.

Das Fribbe öffnet ab Samstag, 18. Mai, ebenfalls von 11 bis 19 Uhr und ab 1. Juni von 9 bis 20 Uhr, mit Frühschwimmangebot im Spickelbad montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr. Bei schlechtem Wetter und bei geschlossenem kann von 7 bis 17 Uhr auf das Hallenbad ausgewichen werden.

Das Bärenkeller-Bad öffnet ebenfalls ab 18. Mai mit einer Einschränkung. Das Schwimmerbecken steht erst einige Tage später zur Verfügung, da aufgrund der Kaltwetterperiode im April die Folierarbeiten ausgesetzt werden mussten und die dadurch entstandene Verzögerung bis zur Eröffnung voraussichtlich nicht aufgeholt werden kann. Auch das Bärenkeller Bad hat zunächst von 11 bis 19 Uhr und ab 1. Juni von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das Frühschwimmen ist ab Juni immer dienstags möglich.

Ab Samstag, 1. Juni, öffnet das Freibad Lechhausen täglich von 12 bis 19 Uhr. Einen Frühstart legte wie immer das von einem Verein betriebene Haunstetter Naturfreibad hin. Hier ist seit 1. Mai Betrieb.

Hier noch einmal die Starts in die Freibad-Saison im Überblick:

Mit Beginn der Freibadsaison gehen einige Hallenbäder in die Sommerpause: Das Hallenbad Göggingen schließt am 6. Mai, gefolgt von dem Alten Stadtbad mit Sauna am 13. Mai und dem Hallenbad Haunstetten am 19. Mai.

Auch diese Freibadesaison geht mit einigen Benefits einher: Das Sport- und Bäderamt stellt in allen städtischen Freibädern kostenlos Sonnencreme für die Badegäste zur Verfügung. Auch in diesem Jahr dürfen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren in dem Zeitraum vom 26. Juli bis 9. September kostenlos ins Fribbe, ins Bärenkeller-Bad und ins Familienbad am Plärrer. Der kostenlose Eintritt gilt auch für Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte in dem Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Juli zu den zu den üblichen Öffnungszeiten in diesen drei städtischen Freibädern. Im Lechhauser Freibad ist der Zugang ohnehin kostenlos. (AZ)