Machen Personalmangel und gestiegene Kosten die Pflege bald unbezahlbar?

Die Hilflosigkeit im Bereich Pflege und Gesundheitswesen ist erschreckend. In allen Bereichen geht's steil bergab. Nicht erst seit gestern. Aber um diese Baustellen kümmert sich irgendwie niemand. Milliarden werden in die Hand genommen für alles mögliche.

Vielleicht sollte zumindest die Sterbehilfe mal auf den Weg gebracht werden. Denn das Altwerden in Würde gibt's in Deutschland nicht mehr. Auch wenn verschiedene Politiker das immer wieder betonen.

