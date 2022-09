Feuerwehreinsatz im Schallerzelt nach Reizgasvorfall

In dem Festzelt hatte sich offenbar Pfefferspray ausgebreitet. Die Feuerwehr setzte Entlüfter ein. Das Zelt musste teilweise geräumt werden. Die Polizei ermittelt.

Schock am Samstagabend im Schallerzelt auf dem Plärrer. Eine unbekannte Person versprühte mitten zwischen den rund 2100 ausgelassen feiernden Gästen Reizgas - Security und Polizei mussten das Zelt teilweise räumen. Die Feuerwehr rückte mit großen Entlüftern an, um die Luft wieder zu reinigen. Nach gut einer Stunde war die Situation im Griff und die Feier im Festzelt konnte weitergehen.

Was genau gegen 20.30 Uhr einem Tisch kurz vor der Bühne passierte, ermittelt die Polizei noch. "Wir können nicht sagen, ob jemand absichtlich Reizgas versprüht hat, oder ob es ein Versehen war", sagte der Einsatzleiter vor Ort. Jedenfalls gelangte die stark reizende Substanz in die Luft, sieben Menschen meldeten sich laut Polizei beim Rettungsdienst mit Atembeschwerden. Die Polizei geht von Pfefferspray aus. Zwei Verletzte wurden vom Notarzt versorgt, es musste aber niemand ins Krankenhaus, heißt es von den Rettungskräften. Die Polizei erklärte, dass laut Messungen der Feuerwehr zwar im Bereich des Tatorts eine erhöhte Reizgaskonzentration vorlag, aber so niedrig, dass keine Gefahr für die Gesundheit der Feiernden bestand.

Manche Gäste feierten unverdrossen weiter

Damit im Zelt keine Panik ausbricht, wurde darauf verzichtet, es komplett zu räumen, berichtete der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort. Die Gäste seien laut Polizei von der Bühne aus informiert worden. Während viele Gäste freiwillig ins Freie strömten, blieben andere Gäste im Zelt und feierten trotz des Polizeieinsatzes unverdrossen weiter. Die Polizei nahm im Zelt die Personalien der Menschen in dem Bereich auf, in dem das Reizgas offenbar versprüht worden war. "Wir gehen davon aus, dass sich bei uns Menschen melden werden, die etwas gesehen haben und wir die Angelegenheit schnell aufklären können", sagte der Einsatzleiter.

Festwirtin Tina Held zeigte sich in einer ersten Reaktion fassungslos. "Ich bin sprachlos und schockiert", sagte sie.

Die Eingänge des Zelts wurden geschlossen, um zielgerichtet entlüften zu können, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr setzte große Lüfter ein, die das Zelt unter Überdruck setzten und damit die kontaminierte Luft herausdrückten, wie die Feuerwehr erklärte. Wie große Föns bliesen die Lüfter Luft von den Eingängen durchs Zelt. Nach etwas über einer Stunde war die Luft wieder sauber und die Band konnte wieder zu spielen beginnen. Schon wenige Minuten später war die Stimmung im Zelt wieder wie vor dem Vorfall und nichts erinnerte mehr an die Schreckminuten.

Die Langenmantelstraße musste für den Feuerwehreinsatz komplett gesperrt werden. Der öffentliche Nahverkehr wurde davon nicht beeinträchtigt, Autofahrer hatten laut Polizei keine größeren Beeinträchtigungen.