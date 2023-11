Augsburger ärgern sich über höhere Preise im öffentlichen Nahverkehr

In Ingolstadt läuft alles in der Stadtmitte zusammen am ZOB. Auch wenn es noch einige andere Umsteigehaltestellen, wie den HBF oder den Nordbahnhof gibt. Trotzdem wartet man teilweise eine halbe Stunde auf den Anschlussbus, wenn er einem vor der Nase wegfährt, weil viele Linien enden auch am ZOB und wenn man weiter möchte muss man umsteigen. Will man von einem zur Stadt gehörigen Vorort in einen anderen muss meistens man auch den riesen Umweg über die Stadtmitte nehmen.



Und ja bei einigen Buslinien ist der Takt wohl tatsächlich bei 15 Minuten, da hat sich scheinbar etwas getan.



Tatsächlich ist es wohl so, das es irgendeine bürokratische Verordnung gibt die es Verbietet parallel zu bestehenden Tramstecken auch noch lange Buslinien verkehren zu lassen, weswegen diese auch gebrochen werden mussten,. Sonst würden bestimmte Subventionen wegfallen. In diesem Bereich kenne ich mich allerdings nicht besonders genau aus.



Das Problem mit der Maxstraße ist erstens, das diese im Sommer immer wieder für Veranstaltungen genutzt wird und deshalb nicht befahren werden kann und das es schwierig wird im Bereich zwischen Ulrichsplatz und Margaret genügend Platz zu schaffen um einen reibungslosen Verkehr zu ermöglichen. Momentan ist es so das es dort so eng ist, das es ein Begegnungsverbot für Trams gibt und auch Busse und Trams nur sehr schwer aneinander vorbeikommen. Hinzu kommt, dass vom Moritzplatz aus bzw. in dessen Richtung nur die Bahnsteige A1-A4 und B1 und B2 zwei in Betracht kommen, die aber schon wieder durch andere Linien belegt sind. Man müsste also auch sämtliche Linienführungen ändern, weil es sonst keinen Platz am Kö gibt.

Über einen zweiten Betriebshof wird übrigens schon lange nachgedacht und es wurde überlegt ihn irgendwo in der nähe der Arena an der Linie 3 zu bauen, aber da gab es wohl Probleme die entsprechenden Grundstücke zu erwerben.



JA der Takt ist wichtig, deswegen bin ich ja auch dafür den Bustakt wieder auf 15 Minuten zu verbessern, sofern das auch praktisch umsetzbar ist. Es ergibt aber keinen Sinn den der Straßenbahn auf 5 Minuten zu setzen. Im Verstärkerverkehr ist der praktisch eh vorhanden. Und ja man könnte auf der Linie 3 den Verstärkerverkehr länger fahren lassen, da stimme ich zu, allerdings muss man auch sagen, das die Leute teilweise echt zu dämlich sind um eine Tram zu benutzen. Beispiel Linie 3: Die erste Tram platz aus allen Nähten und es dauert ewig eine Haltestelle zu bedienen, dadurch wird die Verspätung so groß, dass die nächste Tram bereits direkt dahinter aufläuft. Aber anstatt in die nachfolgende Tram einzusteigen, die bestenfalls halb voll ist, oft sogar fast leer, wollen alle unbedingt noch in die erste Tram.

Direkt zwei Trams hintereinander, planmäßig, funktioniert sowieso nicht, da es Engstellen gibt die nur von einer Tram passiert werden kann und die zweite muss warten bis sie an der Reihe ist. Zum Beispiel der KÖ. Es passt nur eine Tram in den Bahnsteig, die Zweite muss warten bis die Erste weg ist und blockiert dadurch wiederum andere Linien, weil sie im Weg steht. Oder die Zugsicherungsanlagen, da muss gewartet werden, bis der nächste Blockabschnitt frei ist.

Zu den Bussen kann ich zum Befüllungsgrad nicht so viel sagen, mit denen fahre ich auch so gut wie nie. Aber ich weiß das sie zumindest zu bestimmten Zeiten recht voll sein können.

Und ja, am Augsburger ÖPNV könnte man einiges Verbessern das stimmt und ich könnte hier einen Roman schreiben, allein mit dem was mir gerade so spontan dazu einfällt, welche Möglichkeiten es gäbe.

