Prozess in Augsburg

12:00 Uhr

22-Jähriger muss nach Übergriffen auf junge Frauen in Augsburg ins Gefängnis

Plus Ein Mann aus Somalia ist für eine Reihe sexueller Übergriffe auf Frauen in Augsburg verantwortlich. Manche Opfer leiden bis heute. Nun stand er vor Gericht.

Von Peter Richter

Ein Mittwochmorgen im Oktober in der Innenstadt. Eine junge Frau ist auf dem Weg zur Arbeit, als sich am Plärrer ein Mann ihr von hinten nähert, sie umklammert und versucht, sie auf den Mund zu küssen. Beide fallen im Gerangel auf das Straßenpflaster. Doch die lauten Hilferufe der 33-Jährigen treiben den Täter in die Flucht. In den folgenden zwei Stunden widerfährt weiteren zwei Frauen und zwei Schülerinnen Ähnliches. Auch sie versucht der Mann zu küssen, fasst ihnen ans Gesäß oder zwischen die Beine. Wenige Minuten nach dem letzten Vorfall wird der Täter von der Besatzung einer Funkstreife festgenommen.

