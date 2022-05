Mutmaßliches Buskartell soll 71 Millionen Euro verdient haben

Busfirmen aus dem Großraum Augsburg sollen ein Kartell gebildet haben, um sich öffentliche Aufträge in Millionenhöhe zu sichern. Nun startet der Prozess zum dritten Mal.

Im Normalfall wären die beiden Angeklagten, zwei Firmenchefs aus der Busbranche der Region, wohl schon lange verurteilt, freigesprochen oder das Verfahren gegen sie eingestellt worden, je nach Prozessverlauf. Doch die bisherigen Anläufe, am Landgericht über die Beteiligung von Geschäftsführern von Busfirmen im Raum Augsburg und in ganz Schwaben an einem mutmaßlichen Kartell zu verhandeln, fielen genau in die Phase der Corona-Pandemie - und das führte in dem Fall aufgrund der vielen Prozessbeteiligten und des teils hohen Alters der Angeklagten dazu, dass die Verhandlungen zweimal platzten. Deswegen startete an diesem Donnerstag, gut drei Jahre, nachdem die Augsburger Staatsanwaltschaft Anklage erhoben hatte, nunmehr zum dritten Mal ein Mammutprozess, bei dem es nicht nur für städtische Busfirmen um viel geht.

Am ersten Verhandlungstag verlas Staatsanwalt Andreas Breitschaft zunächst die Anklage, was angesichts des Umfangs und der Komplexität der Vorwürfe gut 45 Minuten dauerte. In der Anklage wird den Busunternehmern vorgeworfen, sich bei Auftragsvergaben im öffentlichen Nahverkehr abgesprochen zu haben, betroffen sein sollen der Augsburger Verkehrsverbund und der Landkreis Dillingen. Die Firmen sollen so an Aufträge im Wert von rund 70 Millionen Euro gekommen sein. Im Zentrum der Ermittlungen stand die Regionalbus Augsburg GmbH, kurz RBA, die mehrheitlich im Besitz regionaler Busunternehmer ist. Im Kreis dieser Firmen seien die Absprachen getroffen worden, sagt die Staatsanwaltschaft. Im ersten Anlauf, noch 2020, standen einmal sechs Angeklagte vor Gericht, doch nun müssen sich zunächst nur zwei der Angeklagten vor der 7. Strafkammer verantworten. Gegen vier weitere Angeklagte wurde das Verfahren abgetrennt.

Prozess in Augsburg: Unternehmer sollen ein Buskartell gebildet haben

Ursprünglich richteten sich die Ermittlungen von Kripo und Staatsanwaltschaft noch einmal gegen deutlich mehr Verantwortliche von Busfirmen aus der Region, teils wurden die Verfahren gegen Geldauflagen eingestellt. Verantwortliche von zwei Busfirmen haben in dem Verfahren die Rolle von Kronzeugen. Sie haben zu dem mutmaßlichen Kartell gegenüber den Ermittlern ausgesagt, im Gegenzug wurden ihre Strafverfahren gegen die Zahlung von Geldauflagen eingestellt.

Ein wichtiges Beweismittel im Prozess dürfte ein Schriftstück aus dem Jahr 2006 sein, auf das laut Anklage am 1. Juni 2015 anonym beim Bundeskartellamt hingewiesen wurde, was die umfangreichen Ermittlungen offenbar startete. Später kam es zu Razzien unter anderem in den Firmenräumen der RBA in Augsburg, die Ermittler hörten auch Telefonate der Firmenverantwortlichen ab. Bei dem Schriftstück soll es sich um eine Vereinbarung zwischen den verdächtigen Busunternehmern handeln, sich bei ihren Regionalbuslinien keine Konkurrenz zu machen. Es geht dabei um Buslinien, die teils seit vielen Jahrzehnten von den Firmen betrieben wurden. Wer sich nicht an die Vereinbarung hielt, sollte 100.000 Euro Strafe zahlen. In dem Prozess geht es um Fälle aus den Jahren 2015 bis 2017.

