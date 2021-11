Region Augsburg

Vorwurf der illegalen Absprachen: Buskartellprozess platzt erneut wegen Corona

Plus Eigentlich sollte der Prozess um das mutmaßliche Buskartell in der Region am Donnerstag am Landgericht Augsburg beginnen. Es geht um Aufträge von 70 Millionen Euro.

Von Ina Marks

Der Prozess um das mutmaßliche Buskartell in der Region werde erst wieder aufgenommen, wenn die Corona-Infektionszahlen gesunken sind, so hieß es noch im Januar dieses Jahres. Am Augsburger Landgericht war zu dem Zeitpunkt das Verfahren gegen sechs Busunternehmer aus dem Raum Augsburg und Bayerisch-Schwaben, das im Oktober 2020 begonnen hatte, ausgesetzt worden. Jetzt am Donnerstag sollte der Prozess zunächst gegen zwei Firmenchefs im zweiten Anlauf starten. Doch es kam wieder anders.

