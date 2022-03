Prozess in Augsburg

Mordversuch auf B17? "Ausgerechnet der einzige Baum, der frei stand"

Plus Im Prozess um den Mordversuch eines Mannes an der Ehefrau auf der B17 bei Augsburg erzählen Zeugen, was ihnen an dem vermeintlichen Unfall komisch vorkam.

Von Ina Marks

Als er von dem Unglück auf der B17 nahe dem Fußballstadion hörte, setzte sich Michael M. sofort ins Auto und fuhr zur Unfallstelle. Der Abteilungsleiter beim Versandhändler Amazon hatte soeben erfahren, dass es sich bei dem Auto, das gegen einen Baum geprallt war, um das seiner neuen Freundin und deren Ehemann handelte. Seit rund zwei Monaten führte M., der Vorgesetzter des Ehepaares war, mit Raluca G. eine Beziehung. Die damals 35-Jährige hatte einige Tage vor dem Unfall ihrem Ehemann Valentin G. (alle Namen geändert) ihre Liebe zum gemeinsamen Chef gestanden und ihm die Trennung eröffnet. Als Michael M. an jenem Morgen des 24. März die Unfallstelle nach einem langen Stau endlich erreichte, seien nur noch das Wrack und die Polizei vor Ort gewesen. Wie er der 8. Strafkammer des Augsburger Landgerichts am dritten Verhandlungstag erzählt, kam ihm der Unfall sofort komisch vor.

