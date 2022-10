Augsburg

vor 19 Min.

Ein Unfall als Mordversuch? 21-jährige Fahrerin sagt vor Gericht aus

Plus Eine depressive Frau verursacht zwischen Kissing und Augsburg einen Unfall. Die Staatsanwaltschaft wertet dies als versuchten Mord. Nun ist der Prozess gestartet.

Von Jan Kandzora

Linda R. (Name geändert) wirkt angegriffen, als sie in den Gerichtssaal geführt wird, immer wieder wischt sie sich Tränen aus den Augen. Als der Staatsanwalt die Anklage verliest und zu der Stelle gelangt, an der er ihr vorwirft, dass sie dazu angesetzt habe, einen anderen Menschen heimtückisch zu töten, muss sie schluchzen. Als die 21-Jährige später anfängt zu sprechen und ihre Sicht der Dinge zu schildern, bricht ihre Stimme immer wieder. Sie spricht lange und viel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

