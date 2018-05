vor 25 Min.

Auf dem Treppchen gelandet Lokalsport

Sportakrobaten holen Silber und Bronze

Zwei Medaillen brachte die Sportakrobatin Lilly Maresch (9 Jahre) vom SAV Augsburg-Hochzoll mit ihrer Partnerin Jana Semenchenko (12) vom TSV Friedberg von der deutschen Akrobatik-Meisterschaft der Schüler in Mainz-Laubenheim nach Hause. Die beiden amtierenden bayerischen Mehrkampfmeisterinnen toppten ihren Überraschungserfolg vom vergangenen Jahr, den Gewinn der Bronzemedaille, sogar noch mit der Silbermedaille.

Die beiden noch sehr jungen Akrobatinnen überzeugten die Kampfrichter zudem noch mit ihrer peppigen „Salti“-Übung und landeten damit auf Rang drei – 18 weitere Damenpaare aus ganz Deutschland ließen sie somit hinter sich. Das Augsburger Duo qualifizierte sich somit auch für die deutschen Meisterschaften der Jugend im Juni in Sindelfingen. In der Klasse der Damengruppen startete das SAV-Trio Miyu Nguyen (10), Sabrina Wilbold (13) und Gloria Schell (13). Die drei Sportakrobatinnen sind zwar bereits „alte Hasen“, was ihre Wettkampferfahrung angeht, jedoch nahmen sie erstmals an deutschen Einzelmeisterschaften teil. Obwohl sich Wilbold in der Vorbereitung eine Bänderdehnung am Fuß zugezogen hatte, ging die Formation gestärkt durch den Gewinn der bayerischen Meisterschaft in den Wettkampf. Das hochgesteckte Ziel der Trainerinnen Nicole Wilbold und Sandra Maresch, eine einstellige Platzierung und somit innerhalb der ersten Hälfte der Konkurrenz zu landen, gelang mit dem 9. Platz in der Balanceübung. Mit einer tollen Tempoübung – gespickt mit Salti – wurden sie schließlich Siebte und lagen nur 2,5 Zehntel hinter den Viertplatzierten. (pm)

