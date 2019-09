00:04 Uhr

Ehrgeizige Gegner

Beim Tabellenführer Schweinfurt trifft der FCA II auf einige ehemalige Spieler

Von Herbert Schmoll

Die gefährdeten Plätze in der Fußball-Regionalliga Bayern sind für die zweite Mannschaft des FC Augsburg (12 Punkte/14. Platz) zwar immer noch sehr nahe, doch der jüngste 2:1-Sieg gegen den TSV Rain war für das U23-Team des Bundesligisten trotzdem von großer Bedeutung. Schließlich werden die Aufgaben in den nächsten Wochen nicht leichter. Gleich am Samstag (14 Uhr) muss der FCA II zum FC Schweinfurt 05 (25 Punkte), dem Tabellenführer der bayerischen Eliteliga.

„Wir fahren dort nicht hin, um die Punkte freiwillig abzuliefern“, macht FCA-Trainer Sepp Steinberger klar. Er erwartet ordentliche Gegenwehr, denn seine Mannschaft hat ihn im Derby gegen den TSV Rain über weite Strecken überzeugt. Allerdings, bei der Partie in Unterfranken werden die verletzten Akteure, Tormann Benjamin Leneis sowie die Feldspieler Nicola Della Schiava, Artur Mergel, Josue M’bila, David Deger und Robin Glöckle, nicht zur Verfügung stehen. Bei den Schweinfurtern, die in dieser Saison endlich den Aufstieg in die dritte Liga feiern möchten, sitzt mit Timo Wenzel ein ehemaliger Augsburger Profi auf der Trainerbank. Auch die Spieler Ronny Philp, Lukas Ramser (beide allerdings verletzt) und Benedict Laverty trugen schon das FCA-Trikot. (oll)

