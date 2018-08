FCA II ist vor Wacker gewarnt

vor 18 Min.

Trainer erwartet eine schwere Partie

Von Herbert Schmoll

Natürlich hat die Tabelle in dieser frühen Phase der Saison noch wenig Aussagekraft. Doch nach zwei Niederlagen zum Start hat sich die Mannschaft des FC Augsburg II gefangen und liegt auf Platz acht im Soll. Die bayerischen Schwaben sind in der Regionalliga Bayern seit fünf Partien unbesiegt und haben in diesem Zeitraum elf Zähler gesammelt. Am Samstag (14 Uhr) kommt es im Rosenaustadion zum Duell gegen den SV Wacker Burghausen.

Die Gäste von der Salzach starteten mit fünf Siegen in die Saison, mussten zuletzt jedoch zwei Niederlagen einstecken. FCA-Trainer Dominik Reinhardt mahnt sein Team deshalb zur Vorsicht: „Burghausen hat gezeigt, dass sie zu den Top-Mannschaften der Liga gehören. Wir lassen uns von den letzten beiden Niederlagen nicht blenden und wissen, dass uns eine schwere Partie erwartet“, sagt der Coach.

Personell werden sich bei den Gastgebern gegenüber dem 2:0-Sieg bei der zweiten Garnitur der SpVgg Greuther Fürth keine großen Änderungen ergeben. Reinhardt freut es besonders, dass Lasse Jürgensen nach langer Verletzungspause diese Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen konnte. Noch nicht zur Verfügung stehen Kapitän Marco Greisel (Knieprobleme) und Verteidiger Nicola Della Schiava. Auch mit den Rekonvaleszenten Nicola Gavric und Johannes Stingl kann Reinhardt noch nicht kalkulieren. Verlassen hat den Verein Silas Seitz. Dieser sah beim FCA keine Perspektive mehr und wechselte zum TSV 1847 Schwaben Augsburg.

Bei den Gästen übernahm zu Saisonbeginn Wolfgang Schellenberg, 46, als Trainer das Kommando. Der gebürtige Burghausener machte sich als Nachwuchsleiter beim TSV 1860 München einen Namen und sollte jetzt die Talentschmiede des Zweitligisten Union Berlin auf Vordermann bringen. Doch nach dem Angebot aus der Heimat verließ der den Köpenicker Kultklub und übernahm die Aufgabe in Burghausen.

