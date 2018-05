vor 41 Min.

Sprinter Askovic verbessert sich

Jahresbestzeit beim Sportfest in Jena

Bayerns bester Sprinter Aleksandar Askovic von der LG Augsburg lieferte beim Sportfest in Jena wieder eine Topleistung ab. Der 21-Jährige steigerte seine Jahresbestzeit über die 100 Meter von bisher 10,57 Sekunden auf 10,49 Sekunden. Damit wurde er im B-Finale Zweiter hinter Thomas Barthel (SC Magdeburg), für den 10,48 Sekunden gestoppt wurden. Im Vorlauf war Askovic Vierter mit windbegünstigten 10,50 Sekunden geworden.

Die neue Jahresbestzeit bedeutet Rang zwölf in der europäischen U23 Jahresbestenliste. „Mit meiner Leistung bin ich nur teilweise zufrieden. Etwas besser hätte es schon gehen können“, berichtete Aleksandar Askovic. Zusammen mit Thomas Barthel (Magdeburg), Roger Gurski (Rhein-Wied) und Philipp Tutenaut (Wattenscheid) siegte Askovic, der an diesemWochenende beim internationalen Sportfest in Regensburg an den Start gehen wird, mit der Staffel über 4 x 100 Meter in guten 39,33 Sekunden.

Nicht so gut wie erwartet lief es für die Augsburger Markus Schwerdtfeger und Dennis Edelmann in Halle/Saale. Beide verfehlten ihre Jahresbestleistungen. Edelmann belegte in der B-Riege im Kugelstoßen Rang sechs mit 16,93 Metern. Nur einen gültigen Versuch hatte Markus Schwerdtfeger im Diskuswerfen. Da landete das Gerät mit 47,29 Metern fast fünf Meter unter seiner Jahresbestweite. So reichte es lediglich zu Rang 13. (AZ)

