26.10.2019

Trainer Nikolaj Roppel ist fassungslos

Seine Mannschaft, die DJK Augsburg-Hochzoll, ist nach der unerwarteten 1:3-Niederlage gegen Aufsteiger Erfurt Electronic auf den letzten Platz abgerutscht

Von Julian Würzer

Sie steckten sich ein hohes Ziel vor der Saison. Die Volleyballerinnen der DJK Augsburg-Hochzoll wollten oben mitspielen, am besten einen Platz unter den ersten drei Mannschaften holen. So formulierte es die Teammanagerin Sonja Meinhardt. Nach vier Spieltagen ist das Team allerdings weit davon entfernt. Bedingt durch die Niederlage am Samstag gegen den Aufsteiger Erfurt Electronic (1:3) stehen die Augsburgerinnen derzeit mit nur einem Sieg auf dem letzten Tabellenplatz.

DJK-Trainer Nikolaj Roppel konnte den Misserfolg kurz nach dem Spiel noch nicht ganz fassen. Im letzten Viertel erarbeiteten seine Spielerinnen zwischenzeitlich einen Vorsprung von fünf Punkten – und verloren am Ende mit 20:25. „Da müssen wir den Sack zumachen und das Spiel bis zum Ende durchziehen“, sagt Roppel.

In der Anfangsphase leisteten sich die beiden Teams viele Fehler. Aufschläge landeten im Netz oder waren zu weit und bei den Annahmen fehlte die nötige Spannung. Ein Ballwechsel kam überhaupt nicht zustande. Am Ende des Satzes konnten sich die Gäste knapp mit 25:22 durchsetzen. Im zweiten Durchgang waren es vor allem Sonja Auer und Theresa Müller, die mit ihren kraftvollen Bällen die Gegnerinnen immer wieder unter Druck setzten. Und so gewann die DJK mit 25:20. Zu diesem Zeitpunkt schien es so, als könnte die Mannschaft die Gäste aus Erfurt bezwingen.

Der Knackpunkt war am Ende des dritten Abschnitts. Die DJK holte vier Punkte auf und führte mit 22:21, schaffte es aber dann nicht, dieses Momentum mitzunehmen und den Satz für sich zu entscheiden (23:25). Die Spielerin des Spiels, Theresa Müller, erklärte die Niederlage so: „Wir hatten Angst davor Fehler zu machen und waren deshalb nicht konsequent genug.“

Am kommenden Wochenende geht es dann gegen den Tabellennachbarn Eibelstadt. Trainer Nikolaj Roppel will bis dahin die Niederlage aufgearbeitet haben. „Wir müssen etwas ändern, allgemein und an der Einstellung.“

DJK Augsburg-Hochzoll Bender, Schnürer,Drigalski,Westenkirchner, V. Kulig,Steber, Slomka, Roppel, Auer, Müller, Wagner, N. Kulig,Wiskirchen

Themen folgen