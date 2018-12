Viele Gedanken nach Weihnachten

vor 19 Min.

Am 27. Dezember startet das traditionelle internationale Meisterturnier. Für fünf Schachspieler wird es die Premiere sein. Die besten Siegchancen hat allerdings ein alter Bekannter: Vorjahresgewinner Velislav Kukov

Auch in der staden Zeit ist in der bayerischen Schach-Hochburg Augsburg einiges los. Neben dem Weihnachtsopen des Schachklubs Kriegshaber, in dem vom 27. bis 30 Dezember der offizielle Augsburger Stadtmeister ermittelt wird, läuft im Hotel Ibis Königsplatz vom 27. Dezember bis 4. Januar auch wieder ein internationales Meisterturnier. Es firmiert diesmal als „Internationales Dragone Augsburg Meisterturnier“. Zum einen tritt erstmals ein italienischer Schachmeister auf, zum anderen waren die internationalen Augsburger Schachgäste bisher in der Pizzeria Dragone sehr häufige und gern gesehene Gäste.

Nicht weniger als fünf Neulinge werden ab dem 27. Dezember um 13 Uhr im Hotel Ibis erstmals ihre Visitenkarte abgeben:

Fidemeister Christian Cacco war italienischer Jugendmeister und vertrat sein Land einmal bei der Schach-Olmypiade. In der laufenden Saison spielt er für Montebelluna in der ersten italienischen Liga.

Internationaler Meister Hannes Langrock vom Zweitbundesligisten ESV Nickelhütte Aue, Fidemeister Thomas Brückner, früherer Erstligaspieler und seit einigen Jahren Spitzenspieler des VfL Leipheim Stanislav Andreev aus Bulgarien und Jens Andersen, langjähriger Spitzenspieler des Schwabenligisten SK Mering.

Reelle Chancen, dem internationalen Meister aus Bulgarien, Velislav Kukov, die erfolgreiche Wiederholung seines Vorjahressieges zu verwehren, werden aus diesem Quintett allerdings nur Hannes Langrock eingeräumt. Da rechnet sich der Elo-stärkste Teilnehmer, der Internationale Meister Milos Stankovic aus Belgrad hingegen konkrete Möglichkeiten aus.

Auch Fidemeister Anton Bilchinski, früher Spitzenspieler des dreifachen bayerischen Jugendmeisterteams des SK 1908 Göggingen, will im Kampf um die Medaillenränge jedenfalls stark mitmischen. Gegenwärtig spielt er seine zweite Saison beim Zweitligisten SC Eppingen.

Die übrigen zwei Turnier-Teilnehmer sind Fidemeister Wolfgang Mack von der TG Biberach und Dr. Dietmar Fauth vom Münchener SC 1836.(jmp)

