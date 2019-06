vor 18 Min.

Weiter Spekulationen um Gregoritsch

Der Stürmer steht bei Werder Bremen auf der Einkaufsliste, doch der FCA sitzt am längeren Hebel

Von Wolfgang Langner

Es rührt sich wieder etwas beim FC Augsburg. Zuletzt konnte der Bundesligist mit der Verpflichtung von Noah Sarenren Bazee von Hannover 96 und dem Schweizer Talent Ruben Vargas vom FC Luzern zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Vargas war ein Wunschkandidat von FCA-Trainer Martin Schmidt. Zusammen mit seinem Berater Josef Jost hat sich das 20-jährige Talent mit Schmidt in Bern getroffen. Vargas berichtet der Luzerner Zeitung von einem angenehmen Treffen: „Schmidt kam aus seiner Walliser Heimat. Wir tauschten uns über zwei Stunden aus. Er hat uns erklärt, wie der FCA funktioniert, wofür er steht und welche Aufgaben er für mich vorsieht. Nach diesem Gespräch war ich überzeugt, dass Augsburg für mich der richtige Verein ist.“ Der ehemalige Löwen-Verteidiger Remo Meyer, der in Luzern Sportchef ist, bewilligte nur einen Wechsel ins Ausland. Innerhalb der Schweizer Liga hätte Vargas nicht wechseln dürfen.

Ansonsten kocht es weiter in der Gerüchteküche. Laut Sport Bild soll der FCA auch an Ridle Baku vom FSV Mainz 05 Interesse haben. Der 21-Jährige kam in der vergangenen Saison nur noch sporadisch zum Einsatz, litt aber längere Zeit an einer Syndesmosenverletzung. Doch in einem Interview mit der Allgemeinen Zeitung hat sich der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder klar gegen einen Wechsel von Baku ausgesprochen: „Baku ist ein toller Spieler und genießt absolutes Vertrauen. Wir haben in Zukunft noch sehr viel mit ihm vor, deshalb braucht sich auch niemand nach ihm zu erkundigen, beziehungsweise irgendwelche Gedankenspiele bemühen.“

Im Anflug ist dagegen, wie bereits berichtet, der 22-jährige Linksverteidiger Iago. Der steht momentan noch beim dreifachen brasilianischen Meister Porto Alegre unter Vertrag. Trotz Mitbietern wie dem VfL Wolfsburg und Werder Bremen scheint der FCA die besten Karten im Wechselpoker zu haben.

Seit August 2017 hat der FCA den Japaner Takashi Usami an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen. In Augsburg steht Usami noch bis 2021 unter Vertrag. Doch unter Martin Schmidt wird er keine Perspektive mehr haben, und Düsseldorf scheint ebenfalls keine Verwendung mehr für den Angreifer zu haben. Es zeichnet sich derzeit aber eine Lösung ab. Japanische Medien berichten, dass der 27-Jährige vor einer Rückkehr zu Gamba Osaka steht. Dort spielte er auch vor seiner Zeit, bevor er nach Deutschland kam.

Interessant ist weiterhin die Personalie Michael Gregoritsch. Der Österreicher, der seit Sommer 2017 beim FCA spielt und dort bis 2022 einen Vertrag hat, wird schon seit Wochen mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Der Klub sucht händeringend einen Nachfolger für Max Kruse, der den Verein überraschend verlassen hat.

Das Internetportal DeichStube scheint sich sicher zu sein, dass Bremen in Kürze zuschlägt und Gregoritsch verpflichtet. Das Portal schreibt sogar, dass der FC Augsburg von seinen Forderungen (14 bis 16 Millionen Euro) Abstand nehmen würde und Gregoritsch eventuell billiger abgeben wird. Bremens Sportchef Frank Baumann meinte erst kürzlich: „Für Bremen sind keine Transfers im zweistelligen Millionenbereich möglich.“ Das der FCA Gregoritsch billiger abgeben wird und auch will, deckt sich allerdings nicht mit den Informationen unserer Zeitung. Der FCA denkt nicht daran, „Gregerl“ billiger abzugeben. Im Gegenteil. Der FCA plant auch in der kommenden Spielzeit mit dem Torjäger. Zumindest nach derzeitigem Stand.

Eintracht Frankfurt sollte zudem nicht darauf hoffen, dass Augsburg seinen Verteidiger Martin Hinteregger billig verscherbelt. Auch der Eintracht scheinen die 15 Millionen Euro, die angeblich gefordert sind, zu viel zu sein. Dem FCA kann es nur recht sein, wenn für den Abwehrspieler, der unter Manuel Baum in Ungnade gefallen ist, mehr Mitbewerber da sind. So soll sich jetzt auch Lazio Rom in den Poker mit eingeschaltet haben.

Themen Folgen