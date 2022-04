Sanierung soll bald starten: Geldmittel für Halle in Haunstetten

Seit August 2021 ist die Halle in Haunstetten aufgrund von Schäden gesperrt. Die Pläne der Dachsanierung durchkreuzte ein Marder.

Dass die Sporthalle Haunstetten sanierungsbedürftig ist, war in der Stadt Augsburg schon länger bekannt. Deshalb war bereits die Sanierung des Hallendachs geplant. Doch noch bevor diese Arbeiten beginnen konnten, wütete der Marder in den Lüftungskanälen und setzte dort schadstoffhaltiges Material frei. Deshalb muss die Erneuerung der Heizung und der Lüftung vorgezogen werden. Die Dachsanierung soll dann in einem nächsten Bauabschnitt erfolgen.

Seit August 2021 ist die Sporthalle Haunstetten aufgrund der Schäden gesperrt, jetzt wurden im Sportausschuss die Weichen für die zeitnahe Sanierung inklusive Schadstoffrückbau gestellt. Über verschiedene Haushaltsstellen ist es der Verwaltung um Sportreferent Jürgen Enninger gelungen, die erforderlichen 1,43 Millionen Euro zu stemmen – zum einen durch Haushaltsrestbeträge, zum anderen durch Wenigerausgaben beispielsweise bei der Bädersanierung. Für den 2. Nachtragshaushalt muss die Maßnahme noch durch den Bauausschuss und den Stadtrat genehmigt werden.

Stadträte wissen um die Dringlichkeit der Sanierung

Im Sportausschuss wurde der Beschluss schon einmal durchgewunken. Fraktionsübergreifend einte die Stadträte das Bewusstsein um die Dringlichkeit, diese wichtige Dreifachhalle für Vereine und Schulen schnellstmöglich wieder in den Betrieb zu stellen. Sollte alles wie geplant laufen, „haben wir die Hoffnung, dass wir zur Hallensaison 2022/2023 wieder öffnen können“, sagte Sportamtsleiterin Petra Keller – auch wenn die neue Lüftung lieferbedingt wohl erst 2023 fertig gestellt wird. Laut Beschluss ist beabsichtigt, den Betrieb ab September mit neuer Heizung, aber interimsweise noch ohne Lüftungsanlage zu ermöglichen. Keller verwies darauf, dass die neue Anlage keine Lüftungskanäle mehr haben wird und für das Heizungssystem Deckenstrahlplatten samt energiesparender Beleuchtung installiert werden.

