Augsburger Lauf-Events trotzen der Krise

Plus Für das Jahr 2023 sind 14 Rennen für jedermann geplant, darunter wieder der beliebte Kuhsee-Triathlon oder die Winterlaufserie der TG Viktoria Augsburg.

Viele Menschen haben in Lockdown-Zeiten die körperlichen und psychischen Vorteile des Laufsports für sich entdeckt. Allerdings konnten die Laufveranstaltungen nicht davon profitieren. Die Teilnehmerzahlen lagen heuer auch in Augsburg unter dem Vor-Corona-Niveau.