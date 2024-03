Eiskunstlauf

vor 2 Min.

EVA-Läuferinnen überzeugen mit Eleganz und gelungener Musikinterpretation

Plus Vier Nachwuchstalente sichern sich Spitzenplätze bei der bayerischen Jugendmeisterschaft im Eiskunstlauf-Leistungszentrum in Oberstdorf. Naya Reiter sichert sich dabei sogar einen Sieg.

Von Leyla Husic

Die Eiskunstläufer und Eiskunstläuferinnen des Eissport-Vereins Augsburg haben bei den bayerischen Jugendmeisterschaften im Oberstdorfer Leistungszentrum allesamt sehr gute Leistungen gezeigt. Für den EVA gingen mit Naya Reiter, 16, Shanti Sommer, 16, Emilia Burgardt,14, und Anton Hartmann, 13, vier Aktive an den Start.

Reiter trat in der Kategorie Jugend Mädchen an. Sie war in der Zwölferkonkurrenz sowohl im Kurzprogramm als auch in der Kür die beste Starterin dieser Klasse und landete somit auf Platz eins. Mit ihren souveränen Leistungen sicherte sie sich auch den Titel der neuen bayerischen Jugendmeisterin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen