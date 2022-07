FC Augsburg

14.07.2022

FCA verliert mit Dzenan Pejcinovic das nächste Top-Talent

Plus Dzenan Pejcinovic wechselt vom FCA zum VfL Wolfsburg. Der 17-Jährige Fußballer gilt als einer der besten deutschen Nachwuchsstürmer. Wenigstens das finanzielle Trostpflaster ist üppig.

Von Robert Götz

Der FC Augsburg gab am Ende noch einmal alles. Auch der neue Trainer Enrico Maaßen versuchte Top-Talent Dzenan Pejcinovic in mehreren persönlichen Gesprächen und Video-Calls von einem Wechsel abzuhalten. Doch der 17-jährige Stürmer war nicht mehr davon abzubringen, zum Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg zu wechseln. Am Mittwoch war der Transfer in trockenen Tüchern, Pejcinovic auf den Weg nach Wolfsburg und nicht ins Trainingslager nach Scheffau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen