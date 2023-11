FC Augsburg

Im aufgeheizten Regionalliga-Duell behält der FCA II die Oberhand

Plus Das U23-Team des FC Augsburg gewinnt vor heimischem Publikum 4:0 gegen den FC Bayern München II. Kurz musste das Spiel dabei unterbrochen werden.

Von Herbert Schmoll

Mit einem souveränen 4:0-Sieg gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München schob sich die U23 des FC Augsburg in einem Nachholspiel am Dienstagabend in der Regionalliga Bayern auf den siebten Tabellenplatz nach vorne. Vor 722 Besuchern in der Rosenau waren die Schützlinge von Trainer Tobias Strobl die eindeutig bessere Mannschaft und hätten die Partie gegen den Nachwuchs des Rekordmeisters, der zuletzt sieben Mal in Folge unbesiegt blieb, durchaus noch höher gewinnen können.

Der FCA zerlegte die Münchner nach allen Regeln der Fußballkunst. "Von der ersten bis zur letzten Spielminute war es ein sehr gutes Spiel meiner Mannschaft", erklärte FCA-Coach Tobias Strobl.

