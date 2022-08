Negativtrend hält an: Türkspor Augsburg hat viele Probleme

Plus Der Negativtrend beim Fußballclub der Bayernliga Süd begann vor knapp einem Jahr und setzt sich auch in der neuen Saison fort.

Als beste Offensive der Bayernliga grüßte Türkspor Augsburg im August 2021 von der Tabellenspitze. Es schien, als würde die attraktiv spielende Mannschaft um die Spitzenplätze mitspielen. Doch es kam anders. Ab September rutschte Türkspor immer mehr in Richtung Abstiegszone. Ein Jahr später stehen die Augsburger auch mitten im Abstiegskampf. Vor dem Spiel beim FC Gundelfingen am Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr) ist das Team Tabellenletzter.