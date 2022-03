Fußball

22.03.2022

Der Amateurfußball rund um Augsburg stellt sich beim Kreistag neu auf

Plus Im Vergleich mit den Skandalen beim Deutschen Fußballbund scheint die Welt im Amateurfußball noch in Ordnung. Beim Augsburger Kreistag stellt sich die Basis in Rekordzeit neu auf.

Von Herbert Schmoll

Dass es im Amateurfußball um zielgerichtetes Arbeiten geht, im Gegensatz zu den Entwicklungen ganz oben in der DFB-Schaltzentrale, diesen Eindruck konnte der Beobachter beim Augsburger Kreistag in der Neusässer Stadthalle gewinnen. Ohne große Diskussionen wurde die Tagesordnung in einer Rekordzeit von etwas mehr als 90 Minuten abgearbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen