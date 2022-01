Augsburger Sprinter Aleksandar Askovic für Hallen-WM qualifiziert

Der Leichtathlet sprintet allen davon, nimmt aber nicht am Endlauf teil und ist trotzdem happy.

Für den Höhepunkt am ersten Tag der Bayerischen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in München sorgte der Augsburger Sprinter Aleksandar Askovic (LG Stadtwerke München). Im Zwischenlauf wurde der 24-Jährige als Sieger mit der neuen Bestzeit über die 60 Meter von 6,63 Sekunden gestoppt. Das war gleichzeitig die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaft in Belgrad. Seinen Vorlauf hatte Askovic in 6,75 Sekunden gewonnen.

„Ich habe meine gute Form mit der Steigerung meiner Bestzeit um 0,02 Sekunden unter Beweis gestellt. Auf den Endlauf habe ich, wie auch mein Teamkollege Yannik Wolf, dann verzichtet. Es war bei mir eine reine Vorsichtsmaßnahme. Im Beuger des rechten Beines zwickte es etwas“, sagte ein strahlender Askovic. Auf den Weitsprung am Sonntag verzichtete er. „Der Muskel ist etwas verhärtet.“

Auch Schwester Kristina Askovic kommt aufs Treppchen

Der Student startet bereits am Dienstag wieder in Erfurt, entweder über die 60 Meter oder im Weitsprung. Erfreut war Askovic, dass seine Freundin, die Speerwerferin Sabrina Reusch, auch Sprintqualitäten zeigte, als sie Vizemeisterin mit der LG Stadtwerke in der 4x200 Meter Staffel wurde und im Finale der 60 Meter Siebte. Dazu belegte Schwester Kristina Askovic (LG Augsburg) über die 60 Meter Hürden der U20 den dritten Platz mit neuer Bestzeit von 9,15 Sekunden.

Mit ausgezeichneten Leistungen wartete auch Eva Schmid (LG Augsburg) auf. Die 13-Jährige wurde in der Altersklasse W15 Vizemeisterin über die 60 Meter Hürden in Bestzeit von 9,40 Sekunden. Über 60 Meter lief Eva Schmid im Vorlauf als Zweite mit 8,25 Sekunden eine neue Bestzeit. Im Finale wurde sie Sechste (8,43). „Die Eva hat noch viel Potenzial“, sagte LGA-Trainer Tim Osenberg und fügte hinzu: „Mit Leja Mahler, die vom TSV Meitingen zu uns kam, haben wir ein weiteres Talent in der W15. Sie verpasste im Weitsprung mit 5,00 Metern einen Podestplatz um sechs Zentimeter und kam im Vorlauf über 60 Meter mit 8,47 Sekunden auch auf eine neue Bestzeit.“

Staffel der LG Augsburg mit bayerischer Vizemeister

Bayerischer Vizemeister der U18 Junioren wurde die Staffel der LG Augsburg in 1:44,59 Minuten. Es liefen Samuel Bartl, Gustav Uhrmacher, Johannes Trautmann und Jesper Hartung. Als Vierte der U18 über 3000 Meter verpasste Anna Christen mit 11:06,40 Minuten knapp das Siegerpodest und ihre Bestzeit. Sonja Keil, die vierfache deutsche Senioren-Meisterin W35, gewann über 400 Meter ihren Vorlauf in 58,13 Sekunden, was im Gesamtklassement Rang fünf bedeutete. „Ich war die Tage vorher krank und habe lange überlegt, ob ich starte. Da ich immer noch angeschlagen bin, bin ich mit der Zeit und Platzierung zufrieden. Ich habe das Optimale erreicht“, so die 36-jährige Berufsschullehrerin. Über eine neue Bestleistung bei der U18 im Kugelstoßen freute sich Enna-Sophie Müller (LGA) mit 11,78 Metern und Rang sechs. „Insgesamt gesehen sind wir zufrieden“, zog Trainer Osenberg sein Resümee.

Von der TG Viktoria Augsburg zur LG Stadtwerke München gewechselt ist Hiob Gebisso, der über die 3000 Meter der Männer in 8:31,39 Minuten Dritter wurde.