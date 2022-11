Augsburger Sportvereine bangen angesichts der Energiepreise um ihre Existenz

Plus Die Stadtwerke Augsburg haben die ersten Gasverträge bei den Vereinen mit eigenen Anlagen gekündigt. Jetzt flattern die ersten Rechnungen über Abschlagszahlungen ins Haus.

Hans Wengenmeir ist ein erfahrener Sportfunktionär, einer, den so leicht nichts schockt. Seit über 20 Jahren ist der 68-Jährige im Führungsgremium des Polizei SV. Seit fünf Jahren leitet der ehemalige Kriminalhauptkommissar den Verein. Doch bei dem Brief der Stadtwerke Augsburg, den er vergangene Woche erhielt, musste sogar er schlucken.