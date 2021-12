Trainer Peter Götz stand für Erfolg im Augsburger Volleyball

Plus Peter Götz ist mit 72 Jahren gestorben. Er formte die besten Frauenmannschaften in Augsburg und sorgte 1985 durch den Triple-Gewinn für große Begeisterung.

Eine der größten Erfolgsgeschichten im Augsburger Sport ist untrennbar mit dem Namen Peter Götz verbunden. Der charismatische Trainer führte die Volleyballerinnen der TG Viktoria Augsburg 1983 erst in die 1. Bundesliga und löste 1985 dann einen wahren Volleyball-Hype aus, als er mit seiner Mannschaft das Triple aus deutscher Meisterschaft, DVV-Pokal und dem europäischen CEV-Cup gewann. In der Nacht des zweiten Weihnachtsfeiertags ist Peter Götz im Alter von 72 Jahren gestorben.