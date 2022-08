Radsport

vor 34 Min.

Deutsches Radteam will aus den Augsburger Kurven alles herausholen

Plus Das deutsche Bahnradteam trainiert in Augsburg für die European Championships. Für die Aktiven ist es die optimale Sportstätte, weil die Bahn in München auch nur 200 Meter lang ist. Warum das so entscheidend ist.

Von Andrea Bogenreuther

An die verkürzte Streckenlänge gewöhnen sich Pauline Grabosch, Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze langsam. Auf den 200 Metern der Augsburger Radrennbahn in Lechhausen ziehen sie immer wieder ihre Runden, im Einzel und im Team. Schließlich ist die Länge ungewohnt für die drei deutschen Spitzensportlerinnen, die im britischen Milton in diesem Jahr schon den Nations Cup im Teamsprint gewonnen haben. Die internationalen Radbahnen haben üblicherweise 250 Meter, doch bei den European Championships in München nächste Woche wird die Bahn ebenfalls nur 200 Meter haben.

