Duell der Freunde bei Mailand-Turin

Plus Die zwei Radprofis und Freunde Georg Zimmermann und Marco Brenner starten beide bei Mailand-Turin. Einer fährt sogar den Klassiker Mailand-San Remo. Ein anderer Augsburger feiert auf Rhodos seinen ersten Saisonsieg.

Viel Zeit, sich von den acht Etappen der Rundfahrt Paris-Nizza zu erholen, hat Radprofi Georg Zimmermann nicht. Schon am Montag besichtigte der Neusässer mit seinem Team Intermarché die Schlusskilometer der samstägigen Aufgabe: des Radklassikers Mailand-San Remo.