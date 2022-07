Radsport

vor 53 Min.

Georg Zimmermann für ein paar Sekunden im Fokus

Beim Einzelzeitfahren führte der Weg von Georg Zimmermann und seinen Kollegen im Hafen von Kopenhagen auch an der Kleinen Meerjungfrau vorbei.

Plus Die Tour de France hat Dänemark verlassen. Radprofi Georg Zimmermann zieht am ersten Ruhetag ein positives Fazit, auch wenn es für sein Team noch zu keinem Spitzenplatz reichte.

Von Robert Götz

Am Sonntag war Georg Zimmermann wieder einmal im Blickpunkt der Fernsehkameras bei der Tour de France. Wieder einmal nur für ein paar Sekunden, wieder einmal nur in einer kleinen Nebenrolle. Zwei Kilometer vor dem Ziel im dänischen Sonderborg zog der Radprofi vom Team Intermarché den Sprint für seinen Teamkollegen und Sprintspezialisten Alexander Kristoff an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen