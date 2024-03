Radsport

vor 17 Min.

Marco Brenner will mit seinem Junioren-Team die Bundesliga aufmischen

Mit diesen Talenten will das Team Maroc Brenner in der Bundesliga für Furore sorgen: (von links nach rechts) Ole Peters, Elias Hartmann, Tobias Pauer, Fredrik Treff, Fritz Stihler, Tim Glossner, Heorhii Chyzhykov, Jakob Pelzer, Leopold Beirig, Nico Wollenberg, Erik Rank, Jakob Neumann.

Plus 2021 gründete der Augsburger Radprofi ein Junioren-Radsportteam. Seit drei Jahren zählt das „Team Walter Fensterbau-Marco Brenner“ zu den besten Nachwuchs-Teams in Deutschland.

Von Robert Götz

Radprofi Marco Brenner sorgte in der noch jungen Saison gleich für Furore. Vor wenigen Tagen feierte der 21-jährige Augsburger seinen ersten Sieg bei einem Profirennen. Der Fahrer des Schweizer Zweitdivisionärs Tudor sicherte sich gleich die erste Etappe, der „Settimana Coppi e Bartali“, einem italienischen Etappenrennen der zweiten Kategorie. Wenn aber alles wie geplant läuft, dann wird Brenner auch in einem anderen Bereich in dieser Saison in Radsportkreisen Schlagzeilen schreiben. Denn sein Juniorenradsportteam (Alter zwischen 16 und 18 Jahren) hat kräftig aufgerüstet und will damit den arrivierten Teams in der Junioren-Bundesliga mächtig Konkurrenz machen. Experten trauen der Augsburger Mannschaft sogar den Titelgewinn zu, nachdem sie im Vorjahr Vizemeister wurde.

Das Team Marco Brenner ist ein Familienprojekt

Es ist schon ungewöhnlich, dass ein erst 21-jähriger Radprofi 2021 ein eigenes Juniorenteam gründet, dass es dann aber nach nur drei Jahren schon derart erfolgreich ist, macht das Familienprojekt unheimlich spannend.. Zwar kümmert sich mit Bodo Schwager von der RSG Ansbach ein Fachmann um die finanziellen Dinge und die Verbandsangelegenheiten, doch die Motoren kommen aus dem Hause Brenner. Vater Christian kümmert sich als Sportlicher Leiter um den sportlichen Bereich, Marco Brenner sich in seiner trainingsfreien Zeit mit seinem Profi-Netzwerk um die Infrastruktur seiner Mannschaft. Und er fungiert auch als sportliches Vorbild.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen