Schachfrauen der SG Augsburg erhalten sich die Hoffnung

Plus Zweitliga-Team holt zu Hause trotz personellen Engpasses wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Der Heimvorteil hat sich offensichtlich positiv auf die Schachspielerinnen der SG Augsburg ausgewirkt. An den zwei Spieltagen im Rudolf-Diesel-Gymnasium gelang dem Zweitliga-Team sowohl gegen den SV Stuttgart-Wolfbusch als auch gegen den SK Gernsheim ein 3:3-Unentschieden. Damit konnten die Augsburgerinnen zwei wichtige Mannschaftspunkte auf ihre Habenseite bringen, sodass sie derzeit auf Tabellenplatz vier der Achterliga liegen.

"Wir hatten eigentlich mit einem Sieg und einer Niederlage gerechnet, aber so sind wir auch zufrieden und bei uns lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter", berichtet Ulla Münch, die Mannschaftsführerin der Augsburger Schachspielerinnen. Dabei konnte sie zum Doppelspieltag zu Hause aufgrund von Erkrankungen nicht einmal ihre beste Mannschaft aufstellen und musste am Sonntag gegen Gernsheim neben der Organisation auch noch kurzfristig selbst ans Schachbrett. "Da habe ich natürlich auch gleich verloren", erzählt Münch ein wenig enttäuscht.