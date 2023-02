Augsburger Segel-Weltmeister Philipp Autenrieth kentert im Sandsturm von Lanzarote

Plus Schwerer Wettkampfauftakt für den Augsburger Segel-Weltmeister Philipp Autenrieth und seine Steuerfrau Luise Wanser. Trotz widriger Wetter- und Wasserbedingungen schafft es die Crew unter die Top Ten.

Mit einer internationalen Regatta in Lanzarote sind der Augsburger Philip Autenrieth und seine Hamburger Steuerfrau Luise Wanser in die Wettkampfsaison 2023 gestartet. Die Weltmeister von 2022 im olympischen 470er Mixed hatten schon im Dezember auf den Kapverden das Trainingslager bezogen. Extreme Bedingungen begleiteten die Regatta, bei der die Crew auf Rang neun segelte.